Pro Vercelli, Vivas: "Opportunità importante in una società gloriosa"

© foto di N.Rizzi/TuttoProVercelli.com

Ultimo arrivato in casa Pro Vercelli è stato l'attaccante argentino Franco Vivas che si è presentato quest'oggi ai nuovi tifosi: “Per me questa è un’opportunità importante, sono felice di far parte di questa gloriosa società, ho fatto il ritiro con la squadra, il gruppo è ottimo. Sono un attaccante esterno, ma sono a disposizione del mister per questa mia prima esperienza in Italia dopo l'avventura al al Banfield. - continua Vivas come riporta Magicapro.it - Ammiro molto Messi, ma tutti i nostri attaccanti sono molto bravi: Dybala, Higuain, Icardi, Aguero.