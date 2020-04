Pucciarelli: "Non mi dispiacerebbe rimanere a Pescara anche l'anno prossimo"

Come riferisce tuttopescaracalcio.com, Manuel Pucciarelli ha recentemente parlato del suo futuro: “Quando sono venuto c’era già una buona predisposizione a parlare dell’anno successivo. L’idea non mi dispiacerebbe, sarei favorevole a restare qui. Ho accettato con entusiasmo a gennaio, sarebbe ancor più facile accettare il trasferimento per l’anno prossimo. Ma non dipende solo da me, oggi ci sono tanti interrogativi. Di sicuro ne parleremo”.