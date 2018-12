Pulcinelli: "Ascoli, investimento col cuore ma con attenzione ai conti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimo Pulcinelli, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bricofer, patron dell'Ascoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a B Magazine: "Quello sull’Ascoli è stato un investimento di cuore dettato dalla passione verso il calcio e dalle nostre origini marchigiane, infatti mio padre Aldo è nato ad Arcevia in provincia di Ancona. Siamo stati contattati e coinvolti da amici e professionisti che ci hanno presentato i nostri attuali soci, Tosti e Ciccoianni. Ci sono piaciuti ed è scattata la scintilla. Infine, abbiamo diverse attività nelle Marche, regione che amiamo, perciò l’idea di investire in una società con questa storia ci ha stregato. [...] Ci vuole una corretta gestione societaria e non farsi prendere troppo dalla passione altrimenti si rischiano brutte conseguenze in termini economici. Dobbiamo sicuramente generare maggiori ricavi, anche grazie al sostegno di partner locali e non, e ridurre i costi, sperando in un aumento dei contributi dalla Federazione e anche dalla Seria A, visto che la B deve fungere da vivaio per le squadre della massimo divisione".