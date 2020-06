Pulcinelli: "Qualcuno ha sparso veleno sull'Ascoli, ma noi abbiamo pagato gli stipendi di marzo"

vedi letture

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato in conferenza del neo direttore sportivo Giuseppe Bifulco: "Ho conosciuto Giuseppe da pochissimo tempo, è stato l’ultimo dei potenziali Direttori Sportivi che ho incontrato, mi ha convinto fino in fondo e ci siamo scelti. E’ reduce dall’esperienza in una squadra di Serie A, aspetto importante, ma ho scelto soprattutto l’uomo. All’Ascoli è in atto una ristrutturazione profonda, che sta avvenendo secondo i desideri di questa Società, ci hanno lasciato in tanti e stiamo introducendo professionisti più consoni al nostro obiettivo e ai programmi. Qualcuno ha sparso veleno sulle risorse finanziarie dell’Ascoli. Dico che, oltre all’Ascoli, forse solo altri due club di B hanno pagato gli stipendi di marzo. Siamo una delle poche squadre che non ha ancora ottenuto la riduzione degli stipendi, questo è vero, ma tratteremo questo aspetto strada facendo, ora non è un fattore importante".