Pulcinelli su Dionigi: "Incarna cosa voglia dire allenare l'Ascoli. Può rimanere"

vedi letture

Un Ascoli in netta ripresa, un Ascoli che deve compiere solo un ultimo sforzo per rimanere in Serie B.

Un'inversione di rotta per i bianconeri, arrivata con mister Davide Dionigi, che sarà probabilmente confermato anche la prossima stagione. Come, rispondendo a esplica domanda, ha riferito patron Massimo Pulcinelli a pianetaserieb.it: "Non ho particolari dubbi, ritengo che il mister incarni perfettamente cosa voglia dire allenare l’Ascoli. Avrà, come tutti gli essere umani, delle aree di miglioramento, ma saremo bravi ad aiutarlo, oltre a stargli vicino nei momenti difficili, che nel calcio ci sono sempre, ovviamente speriamo più tardi che mai. Vorrei chiudere così: Uniti Si Vince, Forza Ascoli Carica!”.