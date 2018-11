Puscas: "Sarebbe folle lasciare ora il Palermo. Futuro? Sogno la Premier"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il centravanti del Palermo George Puscas da ritiro della Romania ha parlato alla stampa locale della sua esperienza in rosanero: “Sarebbe una follia pensare di lasciare adesso il Palermo, sono lì da tre mesi e sto facendo molto bene. Siamo primi e abbiamo obiettivi molto ambiziosi quindi non è il caso né il tempo di pensare al mercato anche se appresso certe voci, perché vuol dire che sono sulla strada giusta. - continua Puscas – Sogno? La Premier League, credo che mi troverei bene a giocare in quel campionato e non c'è modo di rifiutare una chiamata da quello che è il campionato migliore al mondo”.