P.Vercelli, Grassadonia: "Crediamoci, la matematica non ci condanna"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia parla così in vista della non semplice sfida interna contro il Parma, che proverà ad approfittare della crisi piemontese: "Arriviamo dopo una settimana non facile, i primi due giorni sono stati difficili dopo una sconfitta atroce. Abbiamo lavorato ricaricando le batterie, tenendo in mente quello di buono fatto. A Chiavari l’abbiamo buttata via noi. Ora bisogna proseguire sul lavoro e ripartire dai 70′ minuti di Chiavari. Abbiamo dei limiti, è innegabile. Soprattutto dal punto di vista nervoso e dell’attenzione. Dobbiamo migliorarci e crederci ancora, perché la matematica non ci condanna ancora. Dobbiamo fare risultato. Indisponibili? Rispetto alla partita di sabato scorso esce Altobelli per un’infezione patita dopo Chiavari. Fuori dai convocati anche Bertosa, Grossi, Kanoute e Morra. Castiglia sta bene ed è a disposizione regolarmente. Rassegnazioni? Siamo spariti inspiegabilmente dal campo, la Virtus Entella non ha fatto nulla durante la partita. Non avevamo concesso niente, poi abbiamo dilapidato quanto di buono fatto. Non siamo stati bravi a capire come dovevamo gestire la partita. Non è mancanza di carattere e attributi, in campo avevamo giocatori esperti. Abbiamo commesso una serie di errori importanti, avremmo rimesso in pista qualunque squadra".