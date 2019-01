© foto di Federico De Luca

Ritorno in Italia oppure proseguire l'esperienza svedese? Questo il dubbio per Gianluca Curci, portiere classe '85 ex Roma, Bologna e Magonza che ha da poco concluso l'avventura tra le file dell'Eskilstuna. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ex estremo difensore della nazionale italiana Under 21 interessa al Cosenza. Dalla Svezia, però, rivelano che Curci sta valutando un'altra proposta dal campionato locale.