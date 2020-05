Quale sarà la quarta promossa in B? Bari e Reggiana promettono battaglia

La Serie C si ferma. L’assemblea dei 60 club di Lega Pro ha decretato lo stop definitivo al campionato, che ora dovrà essere ratificato dal Consiglio Federale. Stesso discorso per le promozioni. Tre sono pacifiche: Monza, Vicenza e Reggina. Nessuno, o quasi, ha messo in dubbio il fatto che la sospensione della stagione comporti la cristallizzazione dei primi posti, con conseguente promozione in Serie B delle tre prime dei tre gironi. Ma sul quarto nome è guerra.

Carpi o playoff? Semplificando, la scelta dovrebbe essere questa. I criteri per decidere la quarta promossa analizzati dall’assemblea sono due: merito sportivo o disputa dei playoff. E questo è l’unico punto su cui si è registrata una vera spaccatura: 23 voti per il merito sportivo, 16 per i playoff. Tante le astensioni. Con il merito sportivo, vincerebbe la classifica ponderata in base alla media punti. Che premierebbe, appunto, il Carpi, pur terzo in classifica (ma con una gara in meno) nel girone B.

Bari e Reggiana promettono battaglia. L’Audace aveva promesso battaglia e ha confermato l’intenzione anche nella nota stampa diramata dopo l’assemblea: gli emiliani contestano il criterio del merito sportivo. Stesso discorso per il Bari, l’altra grande pretendente alla promozione: “Pronti a difendere le nostre ragioni”, tuona Luigi De Laurentiis.