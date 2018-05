Quattro giornate a Macheda, 0 alla Cremonese: scelta che fa discutere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non accennano a placarsi le polemiche dopo Cremonese-Novara di ieri. Il rosso comminato a Federico Macheda dall'arbitro Eugenio Abbattista dopo un scontro di gioco in piena area grigiorossa, con tanto di reazione dell'ex United agli interventi dei difendenti avversari, ha portato alla squalifica dell'attaccante da parte del Giudice Sportivo. Uno stop pensate, per quattro turni, quello messo sulle spalle di Macheda che priverà la formazione di Domenico Di Carlo di un giocatore importante per la volata salvezza.

Quello che però fa discutere adesso è l'assenza di sanzioni a carico dei calciatori della Cremonese, in particolare nei confronti di Ivan Marconi, centrale difensivo che colpisce con un calcio Macheda a terra in piena area di rigore. Un fallo nettissimo e percepibile anche attraverso le immagini televisive che possono essere utilizzati dal Giudice Sportivo per decretare sanzioni per comportamenti sfuggiti al direttore di gara. Decisione, dunque, molto molto particolare, destinata a far discutere ancora a lungo.

Per chi si fosse perso quanto accaduto, ecco di seguito la sintesi del match dello 'Zini'.