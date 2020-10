Ragusa: "Quando Brescia chiama è difficile rifiutare. Qui ci sono grandi aspettative"

Fresco acquisto del Brescia Antonino Ragusa, che ha sposato quest'oggi il progetto delle Rondinelle dopo aver salutato l'Hellas Verona. Queste, riprese dal sito ufficiale dei lombardi, le sue prime parole in biancoazzurro: "Quando arriva la chiamata da parte di una piazza importante e ambiziosa come il Brescia sinceramente è difficile rifiutare. È normale che qui ci siano grandi aspettative, ma per un giocatore è bello arrivare in un club che pretende tanto da te: ci sono tutti i presupposti per far bene. Mi trovo in una società composta da gente che vive, e ha sempre vissuto, di calcio come il presidente Massimo Cellino, il direttore sportivo Perinetti e il tecnico Delneri, la loro stima nei miei confronti è motivo di grande orgoglio e una responsabilità perché non voglio deluderli. Il gioco del mister? Si addice alle mie caratteristiche, anche se ogni allenatore è diverso e chiede delle cose specifiche che dovrò imparare. Rimango a sua disposizione in qualsiasi ruolo o posizione deciderà di schierarmi. In passato ho già conquistato la A, questo è vero, però le motivazioni sono fortissime perché ripetersi è sempre bello. Cercherò di portare la mia esperienza affinché si possano raggiungere traguardi importanti che è il motivo per cui sono qui. Darò tutto per questa maglia e i nostri tifosi: ho scelto Brescia anche perché la città tiene molto al club e ci spinge come poche altre piazze: sono carico e spero che la stagione possa concludersi al meglio”.