Raicevic, e alla fine Livorno fu

E alla fine fu Livorno. Una città di mare, una città accogliente, una città che vive della passione della gente, perché si sa, il mare cambia l'umore. E' un'altra aria.

Un'aria nuova ogni giorno, che accoglierà Filip Raicevic, montenegrino con passaporto belga classe '93, 191 centimetri per 82 chili: la struttura adatta per l'attacco del Livorno, che ha così completato una rosa pronta alla scalata della Serie B, dopo la vittoria dello scorso campionato di C.

Punta di peso e bravo a imporsi attraverso la struttura fisica, Raicevic è approdato in Italia nel lontano 2013, quando però il Carpi non potè tesserarlo, ed è poi esploso l'anno seguente con la maglia della Lucchese, toccano nel 2015 la Serie B grazie al (defunto) Vicenza, formazione con la quale firma un triennale: a suon di gol, il giocatore attira le attenzioni di Juve e Napoli, ma non lascia i veneti, che trasversalmente gli regalano anche la convocazione con la sua Nazionale. Nella sessione invernale del mercato dell'annata 2016-2017, passa poi al Bari, che lo acquisisce a titolo definitivo al termine del campionato: a Vercelli approda poi in prestito, e quello che è stato il destino del Bari è sotto gli occhi di tutti. Una débâcle, quella dei Galletti, che gli costa lo svincolo automatico.

L'estate è bollente, diverse formazioni lo richiedono, ma ieri l'incontro tra le parti, tra i toscani e il bomber, che ha raggiunto la piazza labronica: appuntamento che si è rivelato propizio, l'accordo sembra essere stato trovato su base annuale con opzione per il secondo anno. Non resta quindi che attendere.