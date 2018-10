Raicevic e gli over 35. Il Livorno si gode la prima vittoria stagionale

© foto di Federico Gaetano

Un vittoria fondamentale per la classifica, il morale e anche per il tecnico Cristiano Lucarelli – difeso dalla sua curva con uno striscione che non lasciava spazio all'interpretazione: “Lucarelli non si tocca... né ieri, né oggi, né domani" – al centro di numerose critiche dopo l'avvio deficitario. Una vittoria che ha due volti, quello del goleador Filip Raicevic e quello dei vecchietti terribili Diamanti, Valiani e Bruno. I tre over 35, migliori in campo nella sfida contro l'Ascoli, hanno corso, lottato e creato giocate fino al 90° e oltre, dimostrando un attaccamento alla maglia non comune e una voglia di vincere che può solo essere presa a esempio dai colleghi più giovani. Il centravanti montenegrino invece è tornato al gol dopo ben 193 giorni d'astinenza facendo evaporare, almeno per il momento, i dubbi che lo circondavano e che tuttora circondano un attacco che non sembra avere un centravanti capace di trascinare la squadra verso l'obiettivo salvezza. Il suo è stato un gol pesantissimo perché allontana fantasmi e ridà slancio alla compagine labronica che mercoledì contro la Salernitana sarà chiamata a dare continuità alla prestazione casalinga per provare ad abbandonare l'ultimo posto in classifica.