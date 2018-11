© foto di www.imagephotoagency.it

Termina in parità l’anticipo di Serie B fra Hellas Verona e Palermo. In un Bentegodi semivuoto a causa della protesta dei tifosi gialloblù, che hanno disertato lo stadio in polemica con la dirigenza, sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio poco dopo la mezzora con una rete di Di Carmine su imbucata di Matos in contropiede. Il Palermo, che ha creato di più nel primo tempo, riesce a trovare la rete del pari a venti minuti dalla fine grazie a un imperioso stacco di testa di Rajkovic lasciato però solo dalla retroguardia veneta in piena area di rigore. Il Palermo sale così a 25 e tiene la testa della classifica, anche se potrà essere appaiato dal Pescara, mentre il Verona continua nella serie di gare senza vittoria.