Rastelli: "A Cagliari due anni di grandi risultati. Crotone? Speriamo"

Massimo Rastelli, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato così della possibilità di firmare col Crotone, ventilata in queste ultime ore: "Come capita in questi periodi ci sono tanti contatti e speriamo qualcosa si possa concretizzare. Cagliari? Sono cose che capitano nel nostro mestiere, è stato il primo esonero della mia carriera, dopo due anni di grandi risultati mi aspettavo di poter continuare il lavoro e il progetto ma così non è stato".