Luca Ravanelli, difensore della Cremonese, parla a L'Adige delle prospettive della società lombarda per il prossimo campionato di Serie B dei lombardi: "Qui c'è una società ambiziosa. Avevo offerte anche da altre squadre, ma appena ho saputo dell'interesse della Cremonese non ho avuto dubbi. Il mio sogno, beh, credo sia quello di un po' tutti i calciatori: arrivare un giorno a giocare in serie A", le dichiarazioni dell'ex Sassuolo.