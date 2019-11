Razzismo, il Pescara continua la sua battaglia: si uniscono Lecce e Toro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ormai nota la battaglia di umanità del Pescara, che sta promuovendo una battaglia contro il razzismo. Come è noto, poco meno di un mese fa, il club prese una netta posizione contro un proprio tifoso, tale Andrea, che lamentava un eccessivo interesse degli abruzzesi al tema razzismo ("Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi", questo il commento dell'ormai ex supporter del Delfini, liquidato dalla società con un "Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea non è più un nostro tifoso"), e pochi giorni fa si è schierato a fianco di Mario Balotelli, dopo la vicenda degli ululati razzisti in Verona-Brescia.

Il Pescara, attraverso twitter, ha fatto un riepilogo di tutti i club che tra Serie B e C si sono schierati a sostegno dell'attaccante, ma ora guarda anche alla A, facendo sapere che anche Torino e Lecce hanno detto la loro: #NoAlRazzismo.