Razzismo, il Pescara chiama a raccolta i club a sostegno di Balotelli

Poco meno di un mese fa, il Pescara prese una netta posizione contro un proprio tifoso, tale Andrea, che lamentava un eccessivo interesse del club al tema razzismo nel calcio: "Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi", questo il commento dell'ormai ex supporter del Delfini, al quale il club, senza troppi giri di parole, rispose con "Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea non è più un nostro tifoso".

E proprio gli abruzzesi, ora che la vicenda legata ai cori razzisti rivolti a Mario Balotelli in Verona-Brescia sta tenendo banco, ha fatto un riepilogo di tutti i club che tra Serie B e C si sono schierati a sostegno dell'attaccante. I primi della lista? I biancazzurri, ovviamente.