Razzismo, il Pescara non ci sta: "Andrea, non sei più nostro tifoso"

Un Tweet che non lascia spazio a interpretazioni quello del Pescara, che si è schierato apertamente e nettamente contro il razzismo, uno dei temi caldi del calcio in queste concitate ore che seguono alle partite delle varie Nazionali.

A un tifoso che lamentava troppo interesse da parte del club all'argomento ("Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi", questo il commento), il Delfino ha risposto senza problemi: "Facciamo noi? Bene, signore e signori #Andrea non è più un nostro tifoso 🎉🍾

#NoAlRazzismo #NoToRacism".