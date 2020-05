RBN - DS Benevento: "Nessuno può pensare di non assegnarci la promozione"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto il da del Benevento Pasquale Foggia: “Tutti noi ci auguriamo che il calcio possa tornare quello sport che ha dato e dà gioia a tutto il mondo, è fondamentale a livello sociale e non solo economico. Secondo me in questo momento bisogna essere drastici nelle decisioni, ci sono i calciatori milionari ma ci sono anche i magazzinieri che guadagnano mille euro, persone che hanno bisogno di certezze in un senso o nell’altro. C’è bisogno di darle, anche se è difficile”.

In caso di mancata promozione si promettono carte bollate?

“Abbiamo con noi degli avvocati, c’è il merito sportivo che nessuno ci può togliere, soprattutto in un caso evidente come il nostro, del Monza o della Reggina. Ne va dei sacrifici di tanti presidenti, di investimenti milionari. È giusto tutelare il verdetto del campo per 28 partite disputate. Nessuno può pensare di non assegnare una promozione al Benevento, ma in questo momento bisogna risolvere altri problemi che riguardano tutto il sistema calcio”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione completa.