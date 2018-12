Re Mida Foschi: da Coronado a Struna, il Palermo e le cessioni oltreconfine

© foto di Chiara Biondini

Prima gli Emirati Arabi, ora l’America. Rino Foschi è scatenato. Dopo aver ceduto Igor Coronado a Dubai per 6 milioni di euro, il direttore dell’area tecnica rosanero si è ripetuto con un’altra operazione oltre i confini. Aljaz Struna vola in America, agli Houston Dynamo. Affare da circa 500.000 euro, un vero colpo in uscita considerata la scadenza del contratto a giugno e la poca volontà del calciatore di rimanere in Sicilia già dalla scorsa estate quando aveva manifestato l’intenzione di andare via. Ma le richieste latitavano e l’Eupen che aveva mostrato interesse non sembrava una destinazione gradita all’ex Carpi.

In estate Foschi ha portato nelle casse del Palermo circa 18,5 milioni di euro con tre cessioni (Coronado, La Gumina e Gnahoré). Ossigeno puro. La cessione di Struna non avrà la stessa consistenza economica delle tre operazioni di cui sopra, ma è un colpo ad effetto. Il Palermo allarga gli orizzonti e tesse rapporti che possono sempre tornare utili. Prima negli Emirati e adesso negli Stati Uniti. Quella di Struna è una trattativa nata i primi di dicembre, una lettera di interesse al Palermo, i contatti continui con l’agente del calciatore, Fabrizio Ferrari e dai rosanero, come è giusto che sia, il tentativo di monetizzare il più possibile. E poi la fumata bianca. Il Palermo si libera dell’ingaggio di Struna, incassa circa 500.000 euro che facendo andare in scadenza il calciatore non avrebbe sicuramente incassato in estate e può già pensare al futuro. Perché al posto di Struna potrebbe arrivare un giovane di belle speranze, un patrimonio da far crescere nel tempo. Com’è nella politica di chi i talenti affermati non può comprarli ma deve formarli. È la legge del mercato. Struna vola a Houston, ha già firmato ieri pomeriggio e domani sarà ufficiale. Poi tornerà in Italia per salutare i compagni, non vuole perdersi l’ultima della sua ormai ex squadra, a Cittadella il 30 dicembre. E dal 2019 comincerà una nuova avventura. Mentre il Palermo - gruppo compatto che guarda oltre i contratti in scadenza e le posizioni personali - cercherà di continuare spedito la sua marcia verso la Serie A, la partenza dello sloveno infatti appare indolore ai fini dell’obiettivo e soprattutto fruttuosa per le casse. E la sensazione è che i colpi in casa Palermo non siano finiti. In entrata ed in uscita. Dagli Emirati all’America, Foschi allarga i confini del mercato rosanero...