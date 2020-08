Reggiana, al via il ritiro: i convocati. E il 5 settembre amichevole con la Vis Pesaro

Dopo aver sostenuto tutti gli accertamenti medici previsti dal protocollo, la Reggiana, come riferisce il club attraverso una nota ufficaile, si prepara a partire per il ritiro di Carpineti.

Il gruppo dovrebbe lasciare la città già nella mattinata di domani, non arriveranno gli esiti dei tamponi ai quali sono stati sottoposti i calciatori e i membri dello staff, e rimarrà sui “Monti Granata” fino al prossimo 6 settembre: sede dell’attività sportiva quotidiana, i due campi in erba naturale e il ridotto con manto sintetico compresi nel complesso del “Maracanà” di Carpineti.

In programma, sabato 5 settembre, un'amichevole contro la Vis Pesaro, formazione del campionato di Serie C, ma ovviamente tutte le sedute d’allenamento si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse e l’accesso alle zone adiacenti al centro sportivo sarà regolato attentamente al fine di rispettare con precisione le norme anti-Covid in vigore.

Di seguito riportiamo l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Cerofolini, Galeazzi, Venturi

DIFENSORI: Costa, Espeche, Galeotti, Gyamfi, Libutti, Martinelli, Rozzio

CENTROCAMPISTI: Germoni, Kirwan, Mori, Radrezza, Rossi, Varone, Zanini

ATTACCANTI: Cambiaghi, Marchi, Zamparo.