Reggiana, Alvini: "Bella vittoria, ma bisogna migliorare in certe circostanze"

Intervenuto nel post partita di Virtus Entella-Reggiana, il tecnico granata Massimiliano Alvini ha così commentato il successo dei suoi in quel di Chiavari.

Sulla vittoria:

"Una vittoria importante, che arriva al termine di una settimana significativa per noi con il pari importante col Pisa, il passaggio del turno in Coppa Italia e la vittoria di oggi a Chiavari".

Sulla partita:

"La squadra ha gestito male alcune situazioni nel secondo tempo, dobbiamo migliorare qui perché in certe circostanze una squadra con più esperienza soffre meno. Però è una vittoria bella, la prima vittoria in B in un giorno così importante. La dedico al mio paese, che mi ha omaggiato di un riconoscimento importante. Mi scuserà Reggio (sorride, ndr) perché vincere la prima in B rappresenta un giorno importante, che rimane dentro".