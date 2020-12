Reggiana, Alvini: "Consapevoli di cosa ci aspetta a Brescia. Ma anche di cosa possiamo fare"

Il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia aprendo a un po' di turnover: “Veniamo da un momento molto positivo escluso il risultato di martedì, quindi non c’è bisogno di altro. La squadra sta bene e non ha particolari problemi. Forse farò qualche piccolo cambiamento perché non tutti i giocatori possono essere a disposizione dopo tre giorni. Non credo però che il modulo cambierà. Siamo consapevoli di cosa ci aspetta a Brescia, ma anche di quello che possiamo dare. - continua Alvini – A Cosenza abbiamo raccolto più di quello che meritavamo, mentre martedì sera meritavamo qualcosa in più, ma il calcio è questo. Stiamo facendo il percorso che volevamo e la sconfitta nell’infrasettimanale non ci farà cambiare strada. Abbiamo due gare ravvicinate con altrettante big, ma scenderemo in campo per fare la nostra partita”.