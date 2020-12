Reggiana, Alvini: "Continuiamo a crescere allenamento dopo allenamento, partita dopo partita"

vedi letture

Ill tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini ha presentato il match di domani contro la Reggina: "Dopo la buona prestazione di Empoli dove la squadra è riuscita a imbrigliare la capolista ottenendo un punto ampiamente meritato, domani arriva la Reggina: l’idea è quella di continuare a crescere, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita - sottolinea TuttoReggiana.com -. Arriva allo Stadio Giglio la Reggina, squadra partita con obiettivi di alta classifica e che riconosciamo, ma il nostro focus, il nostro entusiasmo e la nostra voglia sono rivolti a noi, a quello che vogliamo e sappiamo fare e che metteremo in campo. Per quanto riguarda le scelte tecniche, non sono convocati per la partita di domani: Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio. Verranno valutate le condizioni di Libutti e Kargbo, usciti dalla partita di Empoli con qualche acciacco. In forte dubbio anche la presenza di Ajeti che, allo stesso modo, accusa alcuni problemi in seguito all’ultima trasferta".