Reggiana, Alvini: "La più brutta sconfitta fino a questo momento. Perdiamo troppi duelli fisici"

Il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa al termina della partita persa di misura contro la Reggina al Mapei Stadium. Questa l'analisi del tecnico toscano nel post-gara, riportata da reggionline.com: "Sconfitta meritata arrivata al termine di una prestazione non all'altezza. Meglio nella ripresa ma in generale non abbiamo fatto una buona gara: non siamo partiti bene, la Reggina ci ha chiuso nella nostra metà campo e abbiamo fatto troppa fatica ad uscire".

Troppe palle perse in uscita. Errori individuali o altro?

"Sicuramente abbiamo perso qualche automatismo con l'assenza di qualche giocatore ma chi è andato in campo ha sempre dato il meglio. Non ho nulla da rimproverare alla squadra sotto il punto di vista dell'impegno, abbiamo trovato una squadra che ha cercato la vittoria più di no. Sicuramente concediamo qualcosa per quanto riguarda i duelli individuali, non proteggiamo a dovere il pallone e quindi spesso siamo costretti a ripiegare di corsa nella nostra metà campo. Questo è un aspetto su cui lavorare e in cui dobbiamo fare sicuramente meglio".

Che peso ha questa battuta d'arresto?

"Sicuramente è la più brutta sconfitta subita fino a questo momento ma troveremo la forza per ripartire. La squadra lavora in maniera serie e sapremo reagire".

Qual'è la situazione degli infortunati?

"Rozzio e Rossi salteranno sicuramente il Pordenone, vediamo se riusciamo a recuperare Ajeti e Lunetta".

Spera in qualche acquisto a Gennaio?

"Io sono contento della squadra che ho a disposizione. L'importante è avere ben chiaro l'obiettivo, che è quello di mantenere la categoria. Ho piena fiducia nel lavoro della società, io penso solo a ripartire il prima possibile dopo questa sconfitta".