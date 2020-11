Reggiana, Alvini: "Lecce top club, ma abbiamo la volontà di far la nostra gara". I convocati

Lunga trasferta salentina quella che attende la Reggiana, prossima alla sfida contro il Lecce.

Gara della quale, ai canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico granata Massimiliano Alvini: "La squadra scende a Lecce con la volontà di fare la partita mettendo in campo i propri punti di forza e le proprie idee. C’è la consapevolezza di trovare di fronte una squadra importante che ha grandi obbiettivi. Non saranno della trasferta Germoni e Voltan, che dalla prossima settimana potrà rientrare in gruppo; da valutare la situazione di Cerofolini, tornato dalla Nazionale con una grossa contusione che non gli ha permesso di allenarsi nella giornata di ieri. Buone condizioni per il resto del gruppo che questa settimana ha svolto una settimana di lavoro molto positiva. In ottica formazione ci sono alcune situazioni da valutare sulle due fasce e un grosso punto interrogativo tra i pali, con le condizioni di Cerofolini che saranno esaminate fino all’ultimo"

Di seguito, poi, la lista convocati. Da segnalare che Cerofolini è aggregato al gruppo:

PORTIERI: Cerofolini, Venturi, Voltolini

DIFENSORI: Ajeti, Costa, Espeche, Gatti, Gyamfi, Kirwan, Libutti, Martinelli, Rozzio, Zampano

CENTROCAMPISTI: Cambiaghi, Lunetta, Muratore, Pezzella, Radrezza, Rossi, Varone

ATTACCANTI: Kargbo, Marchi, Mazzocchi, Zamparo.