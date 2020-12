Reggiana, Alvini: "Potevamo vincerla, è mancata solo un po' di lucidità"

La Reggiana ha pareggiato 0-0 contro l'Empoli. A fine gara interviene l'allenatore degli emiliani, Massimiliano Alvini: "Oggi siamo venuti contro la prima in classifica, con qualche problema, ma alla fine abbiamo fatto una grande prestazione. Venivamo da due sconfitte che non meritavamo. Oggi abbiamo fatto una partita di grande attenzione, un punto importante per la salvezza. Stiamo facendo di tutto per ottenerlo e quando sarà così sarà davvero bello. Essere l'alleantore della Reggiana è un grande onore, sono contento, mi fa piacere. Rinnovo? Quando arriverà il momento ci siederemo a parlare. Mi farebbe piacere organizzare un grande futuro. Abbiamo cercato di vincerla, ma bisogna essere consapevoli che l'Empoli è una squadra che lotterà per la A. Forse potevamo vincerla, ma è mancato un pizzico di lucidità. Costa? Stravedo per lui, per me c'è anche un altro giocatore che sta facendo bene ed è Gyamfi. Noi abbiamo un obiettivo, quello della salvezza. Stiamo uniti, ora passeremo un Natale sereno per questo punto conquistato".