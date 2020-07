Reggiana, Alvini: "Prima godiamoci la Serie B, poi il mercato. Reggio Emilia se la merita"

Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana fresca di promozione in Serie B dopo 21 anni dall'ultima volta, ha così parlato in collegamento con i microfoni di Sky Sport: "Fanno piacere le belle parole ricevute, la presenza dei tifosi avrebbe reso straordinaria la partita di ieri, e speriamo di poterne riportare almeno una parte negli stadi. Il campo da calcio è la mia vita, non c'è posto in cui posso stare meglio. La città di Reggio Emilia ha grande cultura calcistica, e quello che mi ha fatto piacere è stato vedere così tanti tifosi, anche quelli che hanno vissuto l'era Marchioro e la Serie A. Riportare Reggio Emilia nel calcio che conta è fantastico, sono contento perché la città se lo merita".

A chi i meriti?

"Condivisi tra staff, società e ambiente che si è innamorato di questa squadra. Mi piace darli a tutti".

Come si prepara la prossima stagione?

"In questo momento non pensiamo al mercato, è troppo presto. Godiamoci la gioia di ieri sera e poi ci penseremo, tornare in B è significativo e personalmente, a livello professionale, un risultato straordinario di cui sono contento".