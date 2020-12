Reggiana, Alvini: "Stima per il Cosenza. Domani al Marulla senza sei giocatori a disposizione"

Match in trasferta domani per la Reggiana di Massimiliano Alvini ospite del Cosenza di Roberto Occhiuzzi. Queste le parole del tecnico degli emiliani in conferenza stampa: “Ho grande fiducia nella squadra - si legge su TuttoReggiana.com - e in quello che riuscirà a mettere in campo domani, nelle idee e nella voglia di portare a casa un risultato positivo. Affrontiamo con rispetto un avversario che stimo molto per come è stato costruito e strutturato. Sarà una partita equilibrata, ma noi scenderemo in campo con i nostri punti di forza. Per quanto riguarda la formazione, ci saranno diverse valutazioni dell’ultimo minuto domani in base alle condizioni dei 20 convocati. Indisponibili? Voltolini, Espeche, Muratore, Gyamfi, Lunetta e lo squalificato Cambiaghi. Lunetta è in attesa di essere sottoposto a ulteriori accertamenti per l’infortunio muscolare alla cosca sinistra”.