Reggiana, Cerofolini: "A Cosenza senza fare calcoli. Vogliamo vincere sempre"

vedi letture

Intervistato da Tuttoreggiana.com il portiere emiliano Michele Cerofolini ha parlato della buona stagione fin qui disputata dalla squadra neopromossa: “I punti che abbiamo e le prestazioni di squadra dimostrano il buon percorso che abbiamo intrapreso. Siamo una squadra che sa far gioire i propri tifosi come contro Monza e Venezia, ma anche quella che ha avuto grandi difficoltà contro il Lecce. Ma sono le sconfitte che ci permettono di migliorare giorno dopo giorno. - continua Cerofolini guardando al Cosenza – Abbiamo visto che non esistono squadre che lottano per la salvezza e altre no. A Cosenza non possiamo fare calcoli, vogliamo vincere ogni gara indipendentemente dall’avversario”.