Reggiana-Chievo 0-1, le pagelle: Garritano man of the match, ai granata non basta Cerofolini

Queste le valutazioni date a Reggiana-Chievo, finita con la vittoria per 0-1 dei veneti.

REGGIANA-CHIEVO 0-1

Marcatori: 25’ Garritano

REGGIANA

Cerofolini 7 – Il portiere cresciuto nel vivaio viola è nettamente il migliore in campo nella squadra di Alvini. Tiene a galla i suoi con numerosi interventi, tra cui i tentativi di Canotto e Fabbro nell’azione che poi porta al gol Garritano.

Gyamfi 5 – Grande difficoltà da parte del difensore, che si trova a fronteggiare in diverse circostanze azioni offensive orchestrate da Garritano, Fabbro e Renzetti nella sua zona di competenza. (Dal 75’ Voltan s.v.)

Espeche 6 – Il più convincente della retroguardia granata. Esce più volte vincitore del duello con Djordjevic e, nel finale, impedisce a Canotto di firmare il raddoppio.

Martinelli 5,5 – Qualcosa in più nella sua prova rispetto a Gyamfi, ma comunque soffre costantemente le avanzate di Canotto e Mogos.

Zampano 5,5 – Non aiuta come dovrebbe Gyamfi in fase difensiva. Sono poche, inoltre le occasioni in cui si rende utile negli ultimi metri. (Dal 58’ Lunetta 6,5 – Grandissimo impatto sul match, con la migliore palla gol granata della ripresa)

Rossi 6 – Cerca di dare ordine al centrocampo reggiano, servendo con buona continuità le punte per poi farsi notare anche con qualche inserimento.

Varone 6 – Tanta sostanza da parte sua nella zona nevralgica del campo, in un match dove serviva decisamente questo tipo di contributo. (Dal 58’ Muratore 6 – L’ex Juve porta freschezza in vista di un infuocato finale di gara)

Kirwan 6 – Parte sulla sinistra per poi cambiare corsia quando entra in campo Lunetta. Su entrambe le fasce mostra buona intraprendenza. (Dall’85’ Marchi s.v.)

Radrezza 5,5 – Il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco non risulta molto efficace. Non migliora con il passare dei minuti.

Zamparo 6,5 – Pure essendo poco servito dai compagni, cerca in tutti modi di rendersi pericoloso. Sfiora il gol nel primo tempo, quando colpisce di testa e Semper respinge sulla linea di porta.

Mazzocchi 6 – Crea qualche pericolo in area avversaria, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Funziona bene la sua intesa con Zamparo.

CHIEVO

Semper 6,5 – Il giovane portiere croato torna alla grande in campo dopo il quasi addio nell’ultima sessione di mercato. Con due miracoli nega il gol a Zamparo nel primo tempo e a Lunetta nel finale.

Mogos 6 – Prestazione nel complesso sufficiente per l’ex Cremonese, che si fa vedere molto in avanti nella prima frazione di gioco per poi pensare più a difendere quando entra in campo Lunetta.

Gigliotti 6 – Inizialmente in difficoltà, soprattutto nel servire con precisione le punte. Migliora con il passare dei minuti.

Rigione 6 – Protegge nel migliore dei modi l’area di rigore, impedendo in più occasioni agli attaccanti reggiani di andare alla conclusione.

Renzetti 6,5 – Continua e di qualità la sua partecipazione alla manovra offensiva, con suggerimenti invitanti per gli attaccanti o per i centrocampisti che si inseriscono in area.

Canotto 6 – Non risparmia una goccia di energia nell’arco dei novanta minuti ma, negli ultimi metri, risulta poco lucido mancando il gol in diverse occasioni. (Dall’89’ Leverbe s.v.)

Viviani 6,5 – Ottimo esordio per l’ex Brescia che, oltre a battagliare in mezzo al campo, sfiora il gol poco prima dell’intervallo con una conclusione da fuori area. (Dall’83’ Zuelli s.v.)

Palmiero 6 – Meno evidente nelle sue giocate rispetto ad altre uscite, ma comunque importante nel far ripartire l’azione clivense.

Garritano 7 – L’uomo del match che, come nella parte finale della scorsa stagione, regala punti preziosi al Chievo con uno dei suoi guizzi offensivi.

Djordjevic 5,5 – Qualche sponda di testa per i compagni e poco altro. L’ambiente gialloblù si aspetta decisamente di più dal serbo. (Dall’89’ De Luca s.v.)

Fabbro 6,5 – Con i suoi movimenti su tutto il fronte offensivo, viene tenuto con grande fatica dalla difesa avversaria. Sfiora due volte il gol, prima del tapin vincente di Garritano. (Dal 72’ Ciciretti 6 – Entra in una fase di grande sofferenza da parte del Chievo, con pochi spunti offensivi)