Reggiana-Cremonese 1-1, le pagelle: Costa croce e delizia. Si sblocca Strizzolo

REGGIANA-CREMONESE 1-1

Marcatori: 14' Costa (R), 90' Strizzolo (C)

REGGIANA

Cerofolini 6 - Domenica senza grossi affanni per l'estremo difensore granata, sempre molto autoritario sulle uscite e nel guidare i propri difensori. Nulla può sulla conclusione di Strizzolo che fissa il risultato sull'1-1.

Espeche 6 - Alterna chiusure portentose ad erroracci in impostazione che mettono più volte i brividi alla retroguardia. Limita le sbavature sensibilmente nella ripresa.

Rozzio 6,5 - Prestazione autoritaria del capitano granata che costringe Ciofani a girare parecchio al largo dell'area di rigore.

Costa 6 - Sblocca la partita con un terzo tempo imperioso su calcio d'angolo. Rovina una prestazione autoritaria con l'ingenuità in occasione del secondo giallo che lascia i suoi in inferiorità numerica nel momento cruciale della partita.

Zampano 5,5 - Alvini gli chiede di attaccare con più decisione ma la manovra granata si sviluppa per lo più nella zona di campo opposta alla sua.

Varone 6,5 - Il cartellino giallo preso dopo pochi minuti non lo intimorisce affatto, gioca sempre al limite dell'agonismo ma risulta decisivo per inibire le fonti di gioco più talentuose della Cremonese. (Dall' 88 Ajeti s.v.).

Rossi 6 - Ottima gestione del pallone in mezzo al campo, favorita dallo scarso pressing degli avversari. Non disdegna qualche sganciamento in avanti, guadagnando una serie di buoni calci da fermo. (Dal 79' Martinelli s.v.).

Kirwan 7 - Frustrante per gli avversari che se lo vedono materializzare davanti e scippargli puntualmente il pallone. Dimostra di avere quattro polmoni e una lettura del gioco da grandissimo giocatore.

Radrezza 6,5 - Poco concreto negli ultimi metri ma quando il pallone è tra i suoi piedi succede sempre qualcosa. Abilissimo a galleggiare tra le linee e a trovare spazi per gli inserimenti delle mezzali. (Dal 66' Cambiaghi 6 - Non fa rimpiangere il compagno di squadra sostituito. Tanti spunti e ottime combinazioni con i compagni, l'inerzia del match lo costringe a dedicarsi maggiormente a compiti di copertura).

Zamparo 5 - Ci mette grinta e voglia ma il modo in cui si sviluppa l'azione dei granata lo penalizza. Raramente cercato, sempre raddoppiato quando riesce ad entrare in possesso del pallone. (Dal 66' Muratore 6 - Solido e sempre pronto al raddoppio, cerca la gloria personale su punizione che Alfonso devia con i pugni).

Mazzocchi 5,5 - Abile ad aprire varchi in area di rigore e a duettare con i compagni. Non ha occasioni per pungere, si accontenta di lavorare ai fianchi la difesa avversaria. (Dal 78' Kargbo s.v.).

CREMONESE

Alfonso 6 - Cade sull'unico tiro in porta degli avversari ma era francamente difficilissimo intervenire su un colpo di testa così potente da distanza ravvicinata.

Bianchetti 5,5 - È il più sollecitato dalle offensive degli avversari. Molto più sicuro nella ripresa dove è anche protagonista di un paio di cavalcate sulla fascia da ala pura.

Terranova 6 - Padrone assoluto dei palloni alti. L'unica indecisione coincide con il gol dello svantaggio ma più volte mette pezze decisive in area di rigore.

Ravanelli 6 - Contiene bene Mazzocchi e scherma abilmente i tentativi di sovrapposizione di Zampano. Sicuro e sempre ben posizionato.

Zortea 5,5 - Si ritrova davanti un Kirwan insuperabile e finisce per rendersi protagonista di una serie di falli inutili dettati dalla frustrazione. Ha un unico spunto degno di nota ma il suo tentativo col sinistro non ha fortuna. (Dal 71' Ceravolo 5,5 - Incide quantomeno portando ulteriori centimentri in area di rigore avversaria ma spesso naviga lontano da dove si svolge l'azione).

Valzania 5,5 - Troppo irruento e stranamente impreciso negli scambi con i compagni. Quasi nullo il suo apporto in appoggio agli attaccanti. (Dal 79' Pinato 6 - Favorisce il tap-in di Strizzolo con una bella conclusione che si stampa sul palo. Rientro fondamentale per Bisoli).

Castagnetti 5,5 - Prestazione decisamente sottotono, non riesce ad arginare l'impeto del centrocampo avversario e si fa trovare quasi sempre impreparato dai movimenti alle sue spalle di Radrezza. (Dal 46' Gustafson 6 - Mette ordine in mezzo al campo, a volte rischia eccessi di confidenza ma il suo ingresso è sicuramente positivo).

Gaetano 5 - Si accende pocchissime volte senza riuscire a creare occasioni concrete. Bocciato e sostituito all'intervallo. (Dal 46' Buonaiuto 6 - Impiega 30 secondi a mettere i brividi alla retroguardia avversaria. Spina costante sulla fascia sinistra, ispira ogni azione dei suoi).

Valeri 6,5 - Non garantisce la stessa qualità di Crescenzi ma si disimpegna egregiamente sulla sinistra, quantomeno offrendo una prova molto generosa a tutto campo.

Celar 5 - Inizio decisamente incoraggiante, è l'unico ad abbozzare il pressing mentre la squadra sembra essere rimasta negli spogliatoi. All'attivo nessuna conclusione, prova quantomeno a creare scompiglio in area avversaria sfruttando la sua fisicità.

Ciofani 5,5 - Sostituto all'intervallo ma la prestazione non è da buttare via. Lotta come sempre ed è l'unico ad impensierire la retroguardia avversaria seppur con conclusioni molto ambiziose. (Dal 46' Strizzolo 7 - Premiata al 90' la sua voglia matta di tornare al gol, abilissimo e lesto a raccogliere a centro area la respinta del palo su tiro di Pinato).