Reggiana, Di Gennaro: "Determinante la volontà del mister di avermi nel suo organico"

Fresco acquisto della Reggiana Matteo Di Gennaro, che è andato a rinforzare il pacchetto arretrato dei granata. Queste le sue prime parole, riprese dai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di essere arrivato in questa piazza importante e blasonata. È stata una trattativa molto veloce per la volontà del direttore e del mister di portarmi qui; volontà che ha subito incontrato la mia. Amo far gioco anche in base alle esigenze della squadra, con aggressività e fisico a seconda delle caratteristiche che l’allenatore vuole proporre. Da avversario sono rimasto colpito dalla tifoseria granata e tanti calciatori passati da Reggio Emilia mi hanno parlato della città come una piazza magnifica nella quale mettersi alla prova. Sarà un campionato di livello e sono sicuro che vivremo insieme una stagione importante".