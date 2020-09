Reggiana, doppio colpo in entrata: in arrivo Mazzocchi e Voltan

Doppia operazione in entrata per la Reggiana neo promossa in Serie B. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club emiliano ha definito in queste ore per gli arrivi di Simone Mazzocchi dall'Atalanta e di Davide Voltan dalla Vis Pesaro.

Per l'attaccante classe 1995, secondo quanto raccolto da TMW, pronto un accordo triennale.