Reggiana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Tribuzzi e Cambiaghi partono dall'inizio

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Reggiana e Frosinone, anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie B. Nelle fila dei padroni di casa c'è il giovane Cambiaghi al fianco di Zamparo in avanti, con Varone alle loro spalle. In difesa Martinelli per Costa, mentre a centrocampo Libutti e Zampano sono gli esterni. Il Frosinone risponde con Tribuzzi al fianco di Parzysek davanti, centrocampo a cinque con Rohden e Gori mezzali e Carraro regista. In difesa c'è Curado.

Reggiana (3-4-1-2): Crofolini; Martinelli, Rozzio, Ajeti; Libutti, Rossi, Pezzella, Zampano; Varone, Zamparo, Cambiaghi. Allenatore: Alvini

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Rohden, Carraro, Gori, Beghetto; Tribuzzi, Parzyszek. Allenatore: Nesta