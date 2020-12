Reggiana, Ghirelli scrive a Quintavalli: "Grande soddisfazione per quanto hai fatto a Reggio"

vedi letture

Dopo l’addio di Luca Quintavalli alla Reggiana arrivano oggi le parole di ringraziamento per quanto fatto durante l’avventura della Regia in Serie C da parte del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli:

“Caro Luca,

ci siamo conosciuti a Coverciano grazie un’iniziativa straordinaria, il campionato di IV Categoria per i diversamente abili non per problemi fisici. Allora la Lega Pro si avviava ad una stagione di ripescaggi a causa dei “disastri” di una stagione segnata da club che non si erano iscritti o che avevamo perso per strada, erano gli anni di oltre 100 punti di penalizzazioni e delle vicende Pro Piacenza di cui si poteva leggere su “Il New York Times”. Se pensi ad oggi con la Serie C su Rai, ELEVEN, CusanoTv, TV locali, radiocronache, se vedi che è sbarcata con 15 partite su ... Sky sembra un altro mondo, fatto di credibilità e di potenzialità vere. Certo poi ti fermi e pensi al Covid-19, agli stadi chiusi, e ti scontri con una crisi che chiede, pretende un intervento sostanziale da parte del Governo e del Parlamento, pena il rischio di default per i club.

Caro Luca, tu hai fatto una esperienza entusiasmante perché quell’incontro a Coverciano fece scattare la scintilla della possibilità di accedere alla Serie C. Per me vedere cosa abbiate realizzato a Reggio Emilia è motivo di grande soddisfazione: un progetto programmato da una sana e lungimirante gestione, un progetto tecnico sportivo adeguato, un pool di dirigenti eccezionali per passione e professionalità hanno consentito che un sogno potesse diventare realtà. Grande merito è il tuo in questi anni, senza togliere nulla a chi nella proprietà ha investito molto. Poi avete messo il calore del calcio dei diversamente abili... non ho parole per raccontare la straordinarietà del vostro operare. E questo tuo, vostro agire è rappresentato dall’ambulanza con i simboli del calcio che avete donato alla Città per soccorrere chi ne ha bisogno. Tutto questo ripaga l’impegno che si profonde e ti fa dimenticare le amarezze, le stanchezze nel procedere e trovi nuove energie e nuovi entusiasmi. E’ bello il gioco del pallone, è straordinario il calcio che fa bene al Paese e tu e la Reggiana ne fate parte a pieno titolo. Tu sei l’uomo dei pulmini e noi siamo la Lega dei pulmini, lungo il tragitto ci incontreremo di nuovo certi che l’amicizia e la stima sono tesori senza valore, inestimabili.

Un grande abbraccio, sono orgoglioso di avere la tua stima. Francesco”.