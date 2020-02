vedi letture

Reggiana, la gara del sorpasso: con il primo posto nel mirino

Messe alle spalle le scorie della scorsa giornata, la Reggiana di mister Massimiliano Alvini si prepara nuovamente a scendere in campo, con il match contro l'Arzignano ormai alle porte. Una sfida che è quasi un testa-coda della classifica, ma che necessita della giusta concentrazione, perché la Serie C ha dimostrato che le avversità sono sempre dietro l'angolo.

Ma l'occasione che hanno i granata è piuttosto ghiotta. Vincendo, infatti, la formazione emiliana aggancerebbe il secondo posto in solitaria, portandosi a +1 sul Carpi, che proprio domenica scorsa aveva rifilato a Rozzio&Co un pesante 5-1, e avvicinandosi ulteriormente alla vetta occupata dal Vicenza. Vetta non particolarmente distante, considerando che è "lontana" solo sette lunghezze, che potrebbero divenire quattro in caso appunto di successo, o eventualmente sei in caso di pareggio; pareggio che non varrebbe però il secondo gradino del podio, ma che lascerebbe la Regia comunque al terzo posto.

Vincere, insomma, è l'unica cosa che conta, per portare avanti un cammino finora comunque eccellente.