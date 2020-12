Reggiana, la sincerità di Alvini: "Risultato straordinario, forse era più giusto il pari"

Intervenuto nel post-match di Cosenza-Reggiana, il tecnico degli emiliani Massimiliano Alvini ha così commentato il successo di misura dei suoi:

Sulla gara e sul risultato:

"Ci aspettavamo una partita difficilissima, contro un avversario di valore. Vincere qua, contro un avversario di valore, è un risultato straordinario. Devo dire che forse un pareggio sarebbe stato più giusto, perché nel primo tempo loro potevano andare in vantaggio ma poi noi abbiamo fatto un gran secondo tempo legittimando il vantaggio".

Sulla sofferenza patita e su un possibile cambio di marcia:

"Mi aspettavo di soffrire? Sì! Per questo il risultato portato a casa è straordinario. Se abbiamo cambiato marcia? Non so per cosa, per noi questo è un risultato importantissimo in chiave salvezza. Ogni punto per noi è un diamante prezioso, noi stiamo andando molto oltre le aspettative. Considerato che a Salerno non abbiamo giocato, stiamo andando oltre le aspettative".

Sull'ingresso di Zamparo e su Kargbo:

"Mi aspettavo molto di più quando è entrato, mi aspettavo un impatto diverso da parte sua nella partita. Kargbo deve fare una lastra alla spalla".

Ancora sulla gara del Marulla:

"Alla fine il risultato è quello che conta, il Cosenza non meritava di perdere e noi di questo dobbiamo essere contenti. Venire qua e tornare a casa con tre punti è estremamente importante e significativo. Devo dire bravi ai miei calciatori".