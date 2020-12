Reggiana-Monza, le pagelle: Radrezza incanta, Lamanna-Machin, che errori!

Reggiana-Monza: 3-0

Marcatori: 55' Radrezza, 71' Kargbo, 87' Mazzocchi

Reggiana



Cerofolini 6,5 - Abile in un paio di occasioni a dire di no agli attaccanti del Monza, gara solida.



Ajeti 6,5 - Salva un gol quasi sicuro di Maric, murandone il tiro, e si fa sentire.

Rozzio 6 - Prestazione solida, di carattere contro gli attaccanti avversari.



Martinelli 6,5 - Sicuro in diagonale, fa un ottimo lavoro sui cross.

Kirwan 6,5 - Pericolo costante, fa ammattire Sampirisi facendolo anche ammonire.

Varone 6 - Un po' meno incisivo di altre occasioni, forse l'ammonizione lo penalizza troppo. Il cuore, però, non è secondo a nessuno.

Dal 90' Espeche sv -



Rossi 6,5 - Gestisce sapientemente il possesso, con l'esperienza che lo contraddistingue.

Lunetta 6 - Gara dai due volti, fa bene soprattutto nel primo tempo. Esce per infortunio.

Dal 58' Libuzzi 6,5 - Incontenibile, quando scatta sulla fascia. Cross sempre pericolosi.

Kargbo 6,5 - Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso. Fa ammattire, a tratti, la difesa brianzola.

Dal 79' Cambiaghi 4,5 - Parte bene, involandosi sulla fascia. Poi entra in maniera scellarata, a gamba tesa, beccandosi un rosso diretto.

Radrezza 7,5 - Gol meraviglioso ed assist al bacio per Kargbo. Gara dominante per l'ex più atteso.

Dal 79' Pezzella sv -



Zamparo 6,5 - Fa tanto lavoro sporco, favorendo tanti recuperi da parte dei suoi.

Dal 58' Mazzocchi 7 - Realizza un gol meraviglioso, confermandosi come una certezza per questo inizio di campionato cadetto.

Monza

Lamanna 4,5 - L'errore sul gol di Kargbo è troppo, troppo pesante. Prestazione non indimenticabile.

Sampirisi 5 - L'ammonizione lo penalizza, ma in generale si vede poco al cross.

Bellusci 5 - Si mangia il gol del possibile vantaggio tutto solo in area, e subito dopo la Reggiana punisce con Radrezza.

Paletta 5,5 - Bene quando deve impostare, un po' meno in marcatura.

Dal 74' Donati sv -

Carlos Augusto 5 - Soffre un po' troppo quest'oggi Kirwan e Radrezza, non offendendo come dovrebbe.



Frattesi 5 - Troppo impreicso quest'oggi, sbaglia tanti palloni semplici.



Barberis 5,5 - Le occasioni più pericolose del Monza partono dai suoi piedi, ma è troppo impreciso in fase di contrasto.

Colpani 5 - Stesso discorso fatto per Frattesi, svagato nella sua prestazione.

Dal 74' Barillà sv -

Machin 4,5 - Perde un pallone sanguinoso, che apre le porte al vantaggio della Reggiana. Davvero indisponente a tratti.

Dal 74' Marin sv -



Maric 5 - Polveri bagnate, non tocca palloni pericolosi e l'unico che potrebbe esserlo lo spara addosso ad Ajeti.

Dal 66' Gytkjaer 5,5 - Segna il possibile 2-1, ma in fuorigioco. In generale, si mostra perlopiù evanescente.

Mota Carvalho 6 - L'ultimo ad arrendersi, prova sia nel primo che nel secondo tempo a rendersi pericoloso.