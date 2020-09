Reggiana, non solo Firenze e Kargbo. Sondaggio per Ferrari

La Reggiana continua a lavorare per portare alla corte di mister Alvini un altro paio di rinforzi. Nella prossima settimana ci sarà l’assalto finale ad Augustus Kargbo del Crotone, eroe della promozione emiliana della passata stagione, e si definirà con la Salernitana la trattativa per Marco Firenze a centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport però gli emiliani starebbero pensando anche a un altro giocatore per rinforzare l’attacco. Si tratta di Franco Ferrari del Livorno per cui è stato effettuato un sondaggio nelle ultime ore.