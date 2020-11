Reggiana, pronto il ricorso contro il 3-0 a tavolino per la gara con la Salernitana

A meno di clamorose novità quest’oggi il Giudice Sportivo di Serie B sancirà la sconfitta della Reggiana per 3-0 a tavolino dopo non essersi presentata sul rettangolo verde per la sfida contro la Salernitana a causa dei moltissimi positivi al Covid-19 riscontrati in seno al club emiliano.

Una decisione, sulla quale, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la Reggiana ha già chiarito che intende fare ricorso. La posizione della Regia verrà curata dall’avvocato Chiacchio motivando la rinuncia alla gara con cause di forza maggiore (articolo 55 della NOIF).