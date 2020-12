Reggiana-Reggina 0-1, le pagelle: la decide Bellomo dalla panchina. Male Mazzocchi e Liotti

REGGIANA-REGGINA 0-1

Marcatori: 89' Bellomo

REGGIANA

Cerofolini 6 - Si oppone al meglio al doppio tentativo di Rivas nel primo tempo ed è provvidenziale nella ripresa quando esce alla disperata sempre sull'attaccante honduregno. Regala però a Bellomo l'occasione di vincere la partita, esibendosi in una respinta molle su cross dalla destra piuttosto che lasciare l'intervento al proprio difensore.

Gyamfi 5,5 - Letture efficaci e coperture sempre puntuali, dimostra netti miglioramenti anche in fase di circolazione del pallone. Fatale l'indecisione nei minuti finali su Bellomo, fatto calciare senza alcuna pressione per ben due volte.

Costa 6,5 - Guida la difesa con autorità, decisivo con un paio di interventi a liberare l'area di rigore dimostrando un ottima scelta di tempo anche sotto pressione.

Martinelli 6 - Abile nelle diagonali difensive, sempre puntuale quando è chiamato a raddoppiare sulla fascia.

Cambiaghi 6 - È l'unico a provare l'uno contro uno ma spesso si trova ad attaccare in solitaria. Si esibisce in un paio di ripiegamenti difensivi da applausi. (Dall' 82' Voltan s.v.).

Varone 5 - Troppo impreciso e troppo molle nei contrasti. I centrocampisti avversari lo saltano puntualmente, trovando un'opposizione molto blanda.

Radrezza 6,5 - Corre come un forsennato per trovare zone di campo in cui possa entrare in possesso del pallone. Gli avversari gli dedicano un trattamento "speciale" e spesso viene randellato prima che possa inventare qualcosa.

Muratore 6 - Abile nel giro palla, prova più volte la verticalizzazione improvvisa per sorprendere l'attenta retroguardia della Reggina. Decisivo in copertura, soprattutto nella ripresa.

Kirwan 5 - Il più in difficoltà della catena di centrocampo, sempre in affanno sulle discese sull'out di destra. Non ha le energie necessarie per supportare la fase offensiva. (Dal 62' Germoni 5,5 - Lancia Rivas a tu per tu con Cerofolini con un retropassaggio killer. Si riscatta parzialmente con una prestazione discreta sulla fascia).

Kargbo 6 - Spesso lo si vede addirittura nella propria area di rigore per ricevere palloni giocabili. Apprezzabile l'impegno, abile ad indurre all'errore Stavropoulos causandone l'espulsione.

Mazzocchi 4,5 - Un fantasma, tocca pochissimi palloni e finisce eclissato dal muro eretto dalla difesa della Reggina. I rifornimenti non sono all'altezza ma lui fa davvero pochissimo per cambiare la situazione. (Dal 62' Zamparo 5 - Quantomeno si da più da fare del compagno sostituito ma anche lui la vede davvero poco e niente).

REGGINA

Guarna 6 - Non deve compiere interventi degni di nota. Sempre concentrato quando è chiamato in uscita sui rarissimi tentativi degli avversari di lanciare in profondità.

Delprato 6 - Ha più possibilità di spingere rispetto a Di Chiara ed accompagna in maniera continua l'azione offensiva. Attento in copertura, poco sollecitato dagli avversari nella sua zona di campo.

Loiacono 6 - Chiude tempestivamente ogni lancio dalle retrovie e non concede la profondità agli scatti degli attaccanti avversari.

Stavropoulos 6 - Sovrasta Mazzocchi in ogni contrasto, fino al momento dell'espulsione da 7 pieno. Rovina tutto con due interventi avventati che hanno rischiato di compromettere una partita ampiamente dominata dagli amaranto.

Di Chiara 5,5 - In difficoltà su Cambiaghi nelle poche sortite offensive della Reggiana, ma per sua fortuna gli avversari non sono in giornata.

Bianchi 6,5 - Corre come un dannato, raddoppia i portatori di palla avversari e quando può si butta in area di rigore per aumentare la densità offensiva.

Crisetig 6,5 - Qualche errore di misura di troppo non incidono su una prestazione importante. Sempre in anticipo sugli avversari, vince ogni contrasto e spegne sul nascere i timidi accenni di ripartenza della Reggiana.

Folorunsho 6,5 - Uomo ovunque nello scacchiere di Baroni. Recupera tanti palloni ed è il faro della manovra offensiva. Cala nella ripresa ma l'apporto ai fini del risultato è sicuramente soddisfacente.

Situm 5,5 - Non prova mai la giocata nonostante una pressione blanda degli avversari nella sua zona di campo. Troppo timido e troppo rinunciatario. (Dall' 80' Rolando s.v.).

Rivas 6 - Si allarga spesso prediligendo la fascia come zona per entrare in possesso del pallone. Non da punti di riferimento e i difensori faticano non poco a contenerlo. Pesa sulla valutazione l'errore nelle ripresa a tu per tut con Cerofolini, dopo che lo stesso portiere gli aveva precedentemente negato per due volta la gioia del gol con due bei interventi.

Liotti 5 - La manovra si sviluppa quasi sempre per vie centrali e non viene chiamato in causa spesso dai compagni. Quando entra in possesso si dimostra poco attento e troppo irruento nella giocata, sprecando buone situazioni in superiorità numerica. (Dal 63' Bellomo 7 - Mette a ferro e fuoco la fascia di sinistra, punta sempre la porta quando entra in possesso palla. Bravo a fortunato a capitalizzare il regalo della difesa granata, segnando un gol pesantissimo per la classifica degli amaranto).