Reggiana, Rossi: "Felice per la B. Sarà uno spettacolo ritrovarci anche il Vicenza"

Intervista al Corriere del Veneto per Fausto Rossi, centrocampista della Reggiana fresca di promozione in Serie B. Il giocatore ha parlato, in particolare, del doppio salto in cadetteria centrato dal club emiliano e dal Vicenza, sua ex squadra: "Sono felice per entrambe: eravamo lì a giocarcela prima del Covid e ci sarebbe piaciuto continuare fino alla fine. Era bello vederci davanti insieme, ma adesso possiamo festeggiare entrambe. Ci siamo scritti con Marotta, Arma, Giacomelli. E con qualche altro. Mi sono complimentato con loro dopo la promozione perché mi sembrava giusto riconoscere i meriti del Vicenza. E loro hanno ricambiato dopo la nostra vittoria alla finale playoff. C’è grande stima e rispetto reciproco e quando si raggiunge un obiettivo riconoscere anche il valore dell’avversario è una cosa bella. Per me che sono stato a Vicenza e conosco la piazza è bello tutto questo, anche a Reggio ho visto tanta empatia per Vicenza. Una volta sono stato ad una festa dei tifosi della Reggiana e c’erano anche tifosi vicentini. Penso al Menti mezzo biancorosso e mezzo granata, sarà uno spettacolo, come da noi"