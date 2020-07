Reggiana, Rossi: “Ritrovare la B con questo gruppo rende tutto più bello”

vedi letture

Il centrocampista della Reggiana Fausto Rossi attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso tutta la propria felicità per la Serie B ritrovata: “Ti ho incontrata anni fa, poi ci siamo persi. Ti ho cercata, aspettata e alla fine ritrovata. E non c’è niente di più bello che ripartire da capo e farlo con questo grande gruppo, dai giocatori, allo staff, alla società...rende tutto più Bello!! - scrive il calciatore -“Sei nato per giocare a calcio”, spesso mi è stato detto e non c’è gioia e soddisfazione da dare a me stesso ed alla mia famiglia dopo anni di sofferenze!! Grazie a tutti e Grazie Regia. Rimarrai dentro di me per sempre!!”.