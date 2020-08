Reggiana, Rozzio: "Non vedo l'ora di giocare in B. Voglio restare a lungo"

vedi letture

Paolo Rozzio, difensore della Reggiana, è stato intervistato da BMagazine: "Dopo 21 anni raggiungere un traguardo del genere è stato bellissimo. Ci siamo tolti tante soddisfazioni personali, di squadre e societarie. Un anno fa dopo aver perso i playoff di Serie D non pensavamo potessimo essere ripescati. Poi siamo stati ammessi al campionato di Serie C e abbiamo iniziato non pensando di poter dire la nostra per vincere. Invece è cominciato un percorso fantastico e ci siamo guadagnati la promozione sul campo.

Quando abbiamo capito che avremmo potuto farcela?

"Per me sono stati due i momenti cruciali. Il primo forse troppo presto ed è stata la prima di campionato dove abbiamo battuto la FeralpiSalò 4-1. Ho capito che avremmo avuto tantissimo margine di miglioramento. Il secondo è stato dopo la sconfitta col Carpi. Abbiamo fatto gruppo e reagito alla grande dopo un momento di difficoltà".

Che squadra è la Reggiana?

"Vogliamo imporre il nostro gioco e dominare la partita. Credo che potremmo fare un buon campionato in Serie B con questa mentalità. Poi vedremo come ragionerà il mister. Dovremmo ridurre al minimo gli errori perché in B un errore solo a partita può essere fatale. Per me sarà il debutto in B, ancora non me lo immagino. Mi misurerò con giocatori fortissimi. Non vedo l’ora di potermela giocare in una piazza che amo e nella quale spero di rimanere il più lungo possibile".