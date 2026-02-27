Reggiana, Rubinacci: "

Ci aspettano tre gare in una settimana, è vero, ma intanto pensiamo allo Spezia, anche se chiaramente ci deve essere programmazione, su questo non mi nascondo. Bozzolan e Bozhanaj sono assenti, ma su gli altri sono ottimista, ho l'imbarazzo della scelta: quando i ragazzi mi mettono in difficoltà va bene così. E servirà una gara importantissima per la nostra classifica