Reggiana, Salerno: "Senza infortuni saremmo andati in B vincendo il campionato"

Ospite delle colonne della Gazzetta di Modena Carmelo Salerno, socio della Reggiana neo promossa in Serie B ha commentato la promozione ottenuta dagli uomini di Massimiliano Alvini nella finale playoff contro il Bari: “La squadra mi ha convinto subito e di questo bisogna fare i complimenti a Doriano Tosi, senza dimenticarsi di mister Alvini. Se non avessimo avuto tutti quegli infortuni saremmo andati in B vincendo il campionato per distacco. Torniamo in Serie B dopo ventun’anni e proveremo a restarci”.