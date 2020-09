Reggiana, si continua a lavorare per il ritorno di Kargbo dal Crotone

La Reggiana è sempre al lavoro per riportare in granata Augustus Kargbo , classe '99, dal Crotone. L'eroe degli ultimi play off promozione secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe sempre più vicino al ritorno in Emilia visto che difficilmente qualche altro club potrebbe versare nelle casse dei calabresi i 4 milioni richiesti per il suo cartellino. Il giocatore è in uscita e se dovesse partire in prestito, come appare probabile, la destinazione sarebbe la Reggiana.