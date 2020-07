Reggiana, Spanò: "Promozione cerchio che si chiude, che orgoglio la laurea. Futuro? Vedremo"

Prima la vittoria della finale playoff contro il Bari, poi la laurea, tutto in 24 ore. Sono stati giorni intensi per Alessandro Spanò capitano della Reggiana che ai microfoni di TuttoC.com ha detto: "Secondo me è un cerchio che si chiude, sia a livello personale sia per tutta la città. E’ una grande emozione, sono giornate intense e ho ripensato spesso a tutto quello che hanno vissuto i tifosi negli anni precedenti. C’è una condivisione di sensazioni che va oltre i 90 minuti della sfida col Bari, ma dalla sofferenza sportiva siamo passati al successo e non poteva esserci riconoscimento migliore. Reggio Emilia è una grandissima piazza, indossare la fascia è un onore per me. Laurea poco dopo la promozione? Una coincidenza particolare, chiaramente quella notte non ho chiuso occhio e ho vissuto emozioni particolari e indimenticabili. Era un momento di gioia che tutti meritavamo, diciamo che la laurea è stata la seconda finale in poche ore. Ho centrato un traguardo per cui ho fatto molti sacrifici, sono orgoglioso. Credo venga a cadere il falso mito del calciatore ignorante, molti giocatori hanno abbinato l’attività sportiva allo studio. Per chi passa da una città all’altra non è semplice, avevo iniziato il mio percorso a Milano e ho proseguito per via telematica. Nella vita ottieni sempre tutto quando hai la mentalità giusta, sono arrivati due traguardi insieme ed è la chiusura di un cerchio. Futuro? Vedremo cosa ci riserva il futuro. Sono in scadenza di contratto, ho prolungato soltanto per i playoff firmando fino al 31 giugno”.